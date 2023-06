NRJ Global : Audiomoves revient le 15 juin

"Face à ces constats, nous sommes convaincus que la radio, et désormais l’audio, jouent un rôle primordial. Proximité et lien de confiance avec les auditeurs, contexte de divertissement et maîtrise du temps publicitaire, créativité publicitaire et pouvoir du son, sont des vecteurs de la communication du mieux. Ils concourent à un contrat d’écoute renforcé avec les auditeurs et une meilleure émergence des messages des annonceurs" précise NRJ Global, qui organise cet événement.

Au travers de keynotes, d'analyses des tendances et de discussions, professionnels de l'audio et annonceurs échangeront lors de cette matinée. Parmi les rendez-vous une présentation et une analyse de dispositifs radio et audio créatif à impact positif ou encore un focus sur l'identité sonore au service de l’efficacité publicitaire.