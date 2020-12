Musiques et podcasts : Spotify fait le bilan de l'année

Les Français ont changé leurs habitudes d’écoute en 2020, ils ont notamment beaucoup écouté des monuments de la chanson française, véritable valeur refuge. Céline Dion et Johnny Hallyday, Jean-Jacques Goldman ont accompagné les Français pendant cette année si spéciale et se trouvent dans le top 100 des artistes les plus écoutés sur Spotify. En 2020 le groupe mythique Téléphone a vu son nombre d’écoutes multiplié par 2 entre 2019 et 2020, et c’est le même constat pour Michel Berger sur la même période. Francis Cabrel a quant à lui enregistré une augmentation de 40% de ses écoutes entre 2019 et 2020, et les a même triplées depuis la sortie de son album en octobre 2020. "Bohemian Rapsody" et "Don’t Stop me Now" sont les deux titres des années 70 les plus écoutés par les utilisateurs de la plateforme alors que "J’t’emmène au vent" de Louise Attaque est toujours le numéro 1 de référence des années 90.

Jean-Jacques Goldman, reste aussi une valeur sûre avec "J’irai où tu iras", son célèbre duo avec Céline Dion qui se hisse à la 3e place des titres des années 90 les plus écoutés sur Spotify, et à la 4e place des titres des années 80 les plus écoutés avec "Je te donne"

Enfin, Johnny Hallyday est présent dans le cœur des Français, toujours adeptes de son tube "Je te promets", titre qui figure en 3e position des titres des Années 80 les plus écoutés sur Spotify.