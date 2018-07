Musiques enregistrées : les performances du 1er semestre

Cent quarante-huit productions françaises sur les 200 meilleures ventes d’albums du 1er semestre 2018. En tête, Maitre Gims avec l’album "Ceinture noire" resté 9 semaines n°1 du Top. 54 jeunes artistes classent un premier album dans le Top 200 dont 45 produits en France. Le SNEP évoque une "prépondérance des productions françaises dans 4 des 5 principaux genres musicaux". Nouveau plébiscite du public au cours de ce premier semestre 2018 pour les artistes français dont le répertoire (tous albums confondus) a été le plus acheté et le plus écouté en streaming audio. La jeune génération y porte haut les couleurs du rap et des musiques urbaines qui occupent 14 des 20 premières places de ce classement.



266 singles ont été certifiés au 1er semestre 2018, 195 étaient des productions françaises dont 80% de musiques urbaines (37 singles Diamant, 64 singles Platine et 165 singles Or). Par ailleurs, 85 albums ont été certifiés dont 71 productions françaises. Plus d’un quart d’entre elles des premiers albums (28%) : (3 albums Diamant, 8 albums triple platine, 7 albums double Platine, 24 albums Platine et 41 Albums Or).