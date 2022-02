Mouv' : une émission spéciale "Sans Valentin"

Accompagnée par Ivoire et Pierre, (tous deux animateurs sur Mouv'), Emmy proposera deux heures de libre-antenne où la communauté de Mouv' pourra bénéficier de coaching et de conseils 100% love. Rencontre, relation amoureuse, le rapport à l'amour aujourd'hui : tous pourront prendre part aux différentes réflexions autour de la question du couple, à la fois en direct, à l'antenne et sur le live chat de Twitch. Et toujours dans une démarche d'entraide et de bienveillance, la célèbre "love coach" Aissa Moments, participera au rendez-vous, pour partager avec les auditeurs son expertise et ses conseils dans le domaine. DJ Ayane (Mouv') donnera le rythme tout au long de la soirée, avec des mixs inédits...