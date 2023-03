Mouv' en direct du lycée Frédéric Bartholdi à Saint-Denis

Ce jeudi 9 mars, en amont de la matinale "On n'est pas fatigué", les lycéens auront l'opportunité de participer à des ateliers de préparation coachés par les animateurs et journalistes, accompagnés des équipes techniques, l'occasion de découvrir les différents métiers nécessaires à la réalisation d'une émission de radio, de contribuer à l'écriture des chroniques et de préparer leurs interventions à l'antenne.

Ce vendredi 10 mars, de 6h à 9h30, la matinale, animée en direct du lycée par Virgnie, DJ First Mike, Marie, Adam et le journaliste Faouzi, sera ouverte à tous les élèves du lycée dès 6h. Elle donnera à écouter le travail réalisé sur les ateliers pédagogiques de la veille avec la participation des élèves. Au cours de l'émission, les élèves pourront s'ambiancerau son du "Wake-up mix" de DJ First Mike.