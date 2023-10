Mouv' prépare le 8e Hip Hop Symphonique

Au-delà de sa dimension pluriculturelle, Hip Hop Symphonique s’adresse au plus grand nombre et porte un soin particulier depuis ses débuts envers l’accueil des publics sourds et malentendants. Ainsi, l’ensemble du concert sera traduit en langue des signes et interprété en chansigne par le collectrif Integraal. Le chansigne est une pratique complexe qui nécessite une excellente maîtrise de la langue des signes et une capacité à adapter les œuvres musicales tout en respectant l’intention de l’artiste. En collaboration avec la Délégation à l’égalité des chances de Radio France.

Le concert (gratuit sur inscription et tirage au sort du 16 au 22 octobre sur mouv.fr) sera diffusé lors d’une soirée spéciale sur Mouv’ en décembre.