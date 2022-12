Des programmes de fête sur Radio Contact

"Le Good Morning", la matinale de Radio Contac t ouvrira ses portes aux auditeurs. ce vendredi 23 décembre de 06h à 10h, une centaine d'auditeurs assisteront à une émission spéciale Noël. L’équipe accueillera les auditeurs dans un décor cosy, aux couleurs de Noël. Au pied du sapin, des cadeaux pour les auditeurs présents et pour celles et ceux qui seront à l’écoute.Le lendemain, samedi 24 décembre, la radio diffusera de 20h à minuit, "Le Noël de Radio Contact". cette émission sera précédée de "Contact Christmas" de 18h à 20h avec la diffusion du classement des 40 plus belles chansons de Noël. L'émission sera aussi proposée en rediffusion le dimanche à 10h, 16h et à 20h.