Mouv' organise un concert privé

AllPoints France est un des labels associés de Believe, leader indépendant sur le marché de la distribution et de la prestation de services. Après avoir signé son premier artiste en 2010, c’est en 2017 que Believe Recordings est rebaptisé AllPoints afin d’élargir et d’enrichir toute la diversité du catalogue.

Le concert, complet en quelques heures seulement, sera diffusé en direct sur Mouv’ et en vidéo sur mouv.fr, la page Facebook de Mouv’ et sa chaîne YouTube. Il sera présenté par Emmy, animatrice de la chaîne. La première partie du concert sera animée par First Mike, DJ dans Good Morning Cefran sur Mouv’.