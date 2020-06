Mouv' fête aussi la musique

Ce concert sera présenté par Emmy et animé par DJ Ayane aux platines. Il sera retransmis en direct sur Mouv' et en vidéo sur mouv.fr, Facebook Live et YouTube Live.

"À travers cet événement, Mouv' témoigne une nouvelle fois son soutien à la scène urbaine française et poursuivra cet engagement tout au long de l'été avec un rendez-vous hebdomadaire dédié, tous les dimanches de 20h à 21h" rappelle la station de Radio France.