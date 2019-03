Mouv’ en direct de Rouen

Ce jeudi 28 mars à 15h, en amont des émissions Debattle et Good Morning Cefran, les lycéens participeront à un atelier pédagogique présenté par les animateurs, accompagnés des équipes techniques. A cette occasion, ils découvriront les différents métiers qui concourent à la réalisation d’une émission de radio, participeront à l’écriture des chroniques et prépareront leurs interventions sur l’antenne. Pascal Cefran, Virginie Hilssone, DJ First Mike, Gianni et le journaliste matinalier Faouzi, présenteront la matinale du vendredi 29 mars en direct du lycée, avec la participation des élèves, le vendredi dès 6h.