Mounia Daoudi nommée adjointe au directeur de RFI chargée de l’information Afrique

Diplômée de l’école supérieure de journalisme de Lille, Mounia Daoudi débute sa carrière à la présentation des journaux de RFI en 1995. De 1996 à 2001 elle est correspondante au Maroc pour RFI, l’AFP et L’Express. En 2002, elle intègre la rédaction Internet de RFI puis rejoint en 2006 le Service Économie en qualité de reporter pour couvrir des grands rendez-vous internationaux, réaliser des grands reportages et présenter des émissions et des journaux. En 2012, Mounia Daoudi est promue cheffe du service Économie de RFI. Depuis 2023, elle est rédactrice en chef au sein du service Afrique. Elle a été auditrice du Cycle des hautes études pour le développement économique de l’espace méditerranéen (CHEDE-MED) en 2014/2015 et de l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) en 2018/2019.