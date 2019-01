Monsieur Radio s’endimanche pour le Salon de la Radio

Dans notre monde de plus en plus digital, et dans lequel nous échangeons désormais exclusivement par mail ou grâce aux réseaux sociaux, une bonne poignée de main, une accolade ou une embrassade au Salon de la Radio permettent de constater qu’il y a encore de l’humain derrière le micro. C’est bon signe. Allez ! Quoi qu’on en dise, la radio est une grande famille. Avec parfois ses adultères, ses secrets, ses divorces… et ses réconciliations.



Le Salon de la Radio est un bon baromètre du marché radiophonique et du moral de ses acteurs. On y croise un peu toujours les mêmes que l’on voit vieillir d’une année sur l’autre. Les esprits de certains se bonifient comme du bon vin. Les autres rejettent déjà l’aigreur du vinaigre. Ainsi va la vie, aussi, dans la radio. Et puis il y a la nouvelle génération. Elle marche au pas cadencé dans les allées. Souvent orgueilleuse mais naïve, elle apprendra bientôt, à grandes enjambées, que la radio est une grande famille. Avec ses Caïn et ses Cronos.



Le Salon de la Radio est intéressant parce qu’il demeure un rendez-vous familial. Alors, oui, il y aura encore ce beau-frère qui va nous bassiner avec un nouveau projet fumeux, ce jeune neveu à la science infuse et ce grand-père qui radote. Mais il y aura toujours ce sentiment de communion. Un repas du dimanche où le temps s’arrête durant quelques heures, propice à l’observation. C’est un répit salutaire pour butiner les tendances et les nouveautés.

Alors "Bon appétit", comme disent les petits au micro. •