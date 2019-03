Metropolys s’engage avec l'opération Mars Bleu

Média familial et enjoué, la radio Metropolys s’investit pour les causes de santé publique. En apportant une présence ludique dynamique à l’événement et en délivrant des messages porteurs de bonnes nouvelles, Metropolys s’engage pour le dépistage du cancer colorectal. Tout au long de l’après-midi, le 27 mars, la radio accompagnera les équipes de santé mais aussi tous les participants en privilégiant la rencontre avec le public. Distribution de soupe et de salades de fruits, ateliers maquillage animés par les étudiants IFSI, quizz musicaux et dotation : autant d’ingrédients qui, ensemble, feront de l’évènement un véritable temps de partage et d’échange.