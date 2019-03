Metropolys s’associe à la Fashion Day

Metropolys sera présente dès 11h à Lille Grand Palais pour toute une journée d’animation, d’échanges et d’interaction avec le public. Animée par sa volonté de procurer au plus grand nombre du bien être par la musique, Metropolys proposera également à partir de 23h un set animé par Lucas Marissal, artiste et DJ Metropolys : une heure de son disco qui viendra clôturer les défilés de mode et la soirée par une note musicale. "Valoriser le territoire, faire découvrir de nouvelles sonorités, de nouvelles tendances… autant de valeurs communes à Metropolys et à la Fashion Day : une association qui s’annonce prometteuse" ajoute la station.