Même la NASA a sa webradio !

"Le public de Third Rock est un mélange de scientifiques, d’ingénieurs, de chercheurs, d’innovateurs et d’astronautes, ainsi que d’étudiants et de fans de musique du monde entier, ajoute Patrick J Fant, ravi de la réussite de cette radio diffusée sur de nombreuses plate-formes, mais surtout sur l’application et le site officiels de la NASA ! "Third Rock est conçu pour sensibiliser les auditeurs aux merveilles de la science, de la technologie, de l’ingénierie et même des mathématiques, ajoute Patrick. La raison pour laquelle tout cela fonctionne est parce que Third Rock n’est pas une station de talk et ne "sonne pas éducatif". A découvrir pour une belle plongée musicale dans les étoiles !