Ce référentiel est organisé autour de 7 critères qualité comme l'adaptation aux publics bénéficiaires des prestations et des modalités d’accueil, d’accompagnement, de suivi et d’évaluation mises en œuvre, l'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement aux prestations mises en œuvre ou encore le recueil et la prise en compte des appréciations et des réclamations formulées par les parties prenantes aux prestations délivrées.

Pour chacun des 7 critères, le référentiel précise les indicateurs à mettre en œuvre, en fonction de la catégorie d’action concernée (action de formation, bilan de compétence, VAE, formation par apprentissage). En l’occurrence, Mediatic Conseils a obtenu la certification Qualiopi au titre de la catégorie “Actions de formation”.