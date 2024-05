La plateforme Audion 360 certifiée par l'IAB

"Bien que nous utilisions cette méthodologie depuis le début, cette certification valide formellement toutes les mesures d'audience et les impressions publicitaires que nous gérons quotidiennement pour des centaines de marques et de podcasteurs" a déclaré Arthur Larrey, cofondateur d’Audion. Cette nouvelle certification fait de l’Adtech française Audion, la première au monde à proposer une technologie combinant à la fois podcast et Text-to-speech totalement validée par l'IAB.

Créée en 2018 par Arthur Larrey et Kamel El Hadef, Audion est une société technologique française spécialisée dans la monétisation de l’audio digitale sous toutes ses formes. Basée à Paris, Londres à Milan et en Belgique, la société compte plus de 30 collaborateurs et collabore avec plus d’une centaine de partenaires.