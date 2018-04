Médiamétrie dévoile les résultats du Panel Radio

Sur une période de 3 semaines complètes, 92.1% des personnes âgées de 13 ans et plus ont écouté au moins une fois la radio. En moyenne, elles écoutent la radio 15.4 jours sur 21 jours, quelle que soit la durée de cette écoute. Enfin, sur 3 semaines, 78.3% des personnes ont écouté la radio en voiture, 64.6% à domicile et 15.3% sur le lieu de travail ou d’études. La couverture sur 3 semaines est ainsi plus élevée en voiture qu’à domicile, l’écoute à domicile restant toutefois plus régulière avec 13 jours d’écoute par auditeur en moyenne sur 21 jours, contre 10,8 jours en moyenne en voiture.