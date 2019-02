Mediameeting revoit ses prévisions de croissance à la hausse

"Depuis 2004, nous avons inventé le concept de radios d'entreprises et l'avons popularisé auprès des grands comptes mais pour réussir ce défi nous avons nagé à contre-courant car la France est un pays de tradition écrite, qui était peu sensible à l'audio en com interne et qui a connu une mode vidéo depuis 20 ans. Mais ça, c'était avant ! Depuis 2017, le Voice business déferle sur la France. Le web se vocalise et le podcast cartonne en communication. La trajectoire du groupe est donc revue à la hausse et portée à 20 M€ à 3 ans" a par ailleurs annoncé Anne-Marie de Couvreur, fondatrice et CEO du groupe Mediameeting.