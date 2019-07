Médialocales 2019 : les principaux résultats

Ce matin, Médiamétrie a publié les résultats d’audience de la radio sur la période septembre 2018–juin 2019 dans les régions, ainsi que 72 départements et 97 agglomérations. Le média radio présente en effet des spécificités régionales et locales, tenant compte de l'historique des implantations, de la densité de l'offre et de la structure socio-démographique de la population.

Parmi les 12 régions, le Pays-de-la-Loire arrive en tête avec 83.0% d’audience cumulée, suivie de la Normandie (82.2%) et de la Bourgogne-Franche-Comté (81.2%).