Matthieu Noël invité du podcast "Des Ondes Vocast"

Le podcast a ensuite interviewé Benoit Marimpouy, qui a relancé il y a 3 ans la radio M40 sur le web et en DAB+, trente ans après sa disparition. Benoit revient sur la genèse de ce projet, et sur son désir de voir M40 émettre sur le DAB+ en France, notamment à Paris. Des Ondes Vocast reçoit ensuite François Carrier, président de l'Association des Radiodiffuseurs Communautaires du Québec à l'occasion des Jours de la Radio, trois jours entièrement consacrés à la radio québécoise et avec des invités internationaux, ils se tiennent du 9 au 11 novembre dans la ville de Québec."Des Ondes Vocast" est disponible sur toutes les plateformes de podcasts habituelles, ainsi que sur vocast.fr