Mattéo gagne le casting NRJ sur TikTok

Pour participer, il suffisait de poster une vidéo de présentation d’une minute avec le hashtag #CastingNRJ et s’inscrire sur nrj.fr. Cela pouvait être une chronique, une rubrique, un extrait d'émission... Un jury NRJ, composé des équipes de radio et d’animateurs, a sélectionné le gagnant, Mattéo, qui deviendra animateur sur NRJ. À la clé, Mattéo aura sa propre émission sur NRJ. Il pourra réaliser son rêve, entouré des plus grands animateurs et émissions de la station Manu ("Manu dans le 6/10)" et Cauet ("C’Cauet sur NRJ").

Le nom du gagnant a été annoncé vendredi dernier sur l’antenne de NRJ entre 15h et 19h pendant l’émission "C’Cauet sur NRJ".