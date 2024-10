Plusieurs artistes confirmés aux NRJ Music Awards

NRJ et TF1 proposeront le vendredi 1er novembre 2024, une nouvelle et 26e édition des NRJ Music Awards . Cette cérémonie qui se positionne "l’une des plus grandes cérémonies musicales du monde" sera présentée par Nikos Aliagas, depuis le Palais des festivals et des congrès de Cannes.Le public peut voter pour ses artistes et ses titres préférés jusqu’au jour de la cérémonie. Les votes sont ouverts jusqu’au vendredi 1er novembre à midi, sur l’application NRJ. Comme lors des éditions précédentes, il n’est possible de voter dans chaque catégorie qu’une seule fois par jour. La gestion des votes reste confiée à la société Worldline, centre d’expertise dans les services transactionnels de haute technologie.