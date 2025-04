NRJ Belgique célèbre les covers

Les reprises musicales ou "covers", sont devenues un phénomène incontournable dans l’industrie musicale. Véritable terrain d’expression pour les artistes, elles permettent de revisiter des hits sous un nouveau jour et de leur donner une seconde vie.Pour cette édition 23025, NRJ Belgique a réuni des figures de la scène musicale comme Clara Luciani, les finalistes de la dernière saison de la Star Academy: Marine et Ebony. Charlotte Cardin, ​Daisy, Charles et Ben'do ont proposé "des interprétations uniques et émouvantes".Le 5 avril dernier, NRJ a diffusé des versions inédites ainsi qu'un concert exclusif, diffusé sur YouTube et NRJ.be.