Marie Renoir-Couteau nommée Présidente de Lagardère Publicité News

Marie Renoir-Couteau conserve son périmètre d’action au sein du pôle News de Lagardère avec pour missions de diriger les activités commerciales de la radio, de la presse et du digital pour les marques Europe 1, Paris Match, Le Journal du Dimanche, Virgin Radio et RFM, Radio FG, Oüi FM et Routard.com. Elle dirige également la stratégie et le marketing éditorial des radios, ainsi que la communication de Lagardère News, de Lagardère Publicité News et d'Europe 1.

Depuis 2000, Marie Renoir-Couteau évolue chez Europe Régies, devenue Lagardère Publicité où elle a occupé successivement différents postes : Directrice de Clientèle FM, Directrice de la Publicité – Pôle FM (Les indépendants, Europe2, RFM), Directrice Commerciale du Pôle Radio, Directrice Générale Adjointe puis Directrice Générale Déléguée du Pôle Audiovisuel, puis du Pôle Radio, Télévision et Culture.