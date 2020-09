Marie Misset nommée rédactrice en chef de Radio Nova

En 2017, Marie Misset présente la revue de presse quotidienne dans "Plus près de toi," la matinale d’Édouard Baer. Depuis ses débuts chez Nova, elle est spécialisée sur les sujets de société et de prospective et s’intéresse de près aux nouvelles technologies et à l’économie numérique. Cette même année, elle crée "Music On the Road", premier podcast natif de Nova. Durant la saison 2019-2020, elle animait, chaque semaine, "Tech Paf "et "Marie Transport", une série d’interviews en mouvement diffusées dans la matinale.

Marie Misset travaille aux côtés de Mélanie Mallet, directrice déléguée de Radio Nova et d’Antoine Daccord, directeur des contenus et du développement du groupe.