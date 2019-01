Maître Gims n°1 de l’année à la radio

Après Natasha St-Pier n°1 radio en 2002 avec "Tu trouveras", la performance revient en 2018 à Maître Gims en duo avec Vianney dont le titre "La même" (Play Two) a cumulé un peu plus de 75 000 diffusions sur les radios, soit en termes d’audience près de 1.3 milliard de contacts. Le titre a cumulé plus de 900 passages sur Skyrock et sur M Radio. Il a été joué plus de 800 fois sur NRJ, on comptabilise 789 diffusions sur Fun Radio et près de 600 passages sur Chérie. En Province, "ce titre a également été fortement programmé sur les radios locales et régionales. Le single de Maître Gims a été diffusé plus de 2 000 fois sur Tonic Radio (Lyon), on comptabilise 1 988 passages sur FC Radio (Ain), et 1 587 diffusions sur Champagne FM (Reims).





À la 2e place et en 3e position du classement annuel 2018, on retrouve respectivement Tom Walker poure le titre "Leave a light on" (Arista) et David Guetta avec "Flames" (Parlophone).