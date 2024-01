Maison FG : Dance One arrive en DAB+ à Bordeaux

La Maison FG poursuit ainsi le développement de son réseau DAB+ en France, avec son bouquet radiophonique de 4 programmes en DAB : FG DJ Radio, (déjà présente dans plus de 100 villes, outre son réseau de 35 fréquences FM), FG CHIC (la radio lounge et nu disco est présente à Paris, Monaco, Nice et Côte d'Azur), Maxximum (la radio des nouvelles musiques, est diffusée à Paris IDF) et donc DanceOne qui est présente à Paris, Marseille, Nice et Cannes ainsi que désormais à Bordeaux et sur le Bassin d’Arcachon.

DanceOne est également disponible en digital sur DanceOne.fr, RadioFG.com et sur l’application RadioFG. La programmation de DanceOne, lancée en septembre 2022, figure en novembre 2023 à la 234ème place du classement ACPM des radios digitales, sur 1500 radios.