Maison FG : 100 heures de mixes et 22 ambiances pour le réveillon

Radio FG proposera une soirée spéciale qui commencera par la rétrospective des hymnes de l’année découverts par Hakimakli dans son émission "Starter FG Spéciale 2022". Puis de 23h à 6h, FG proposera une programmation avec les plus grands DJs du monde : David Guetta, Swedish House Mafia, LF System, Joel Corry, Meduza, Vintage Culture et Noizu.

Les radios FG Chic, Maxximum, DanceOne, FG Starter by Hakimakli, FG Mix, FG Afro-House, FG Chic Lounge, Maxximum 90 et FG Belgium proposeront également une nuit du réveillon 100% mixée, de 20h à 6h, avec les meilleurs DJs de chaque esthétique musicale.

Les 22 radios de La Maison FG sont disponibles gratuitement sur radioFG.com et l'application Radio FG.