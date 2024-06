Maison FG : nouvelles progressions des audiences en digital

La marque Radio FG se classe à la 21e place avec un total de près de 3.4 millions d'écoutes dans le monde, dont près de 2.5 millions d'écoutes en France. FG Chic se classe à la 2e place des radios de la Maison FG et totalise 398 475 écoutes dans le monde, et FG Starter by Hakimakli, est 3e avec près de de 248 985 écoutes dans le monde (lire également ICI ).Radio FG diffuse son programme dans près de 115 villes en DAB+, et dans 36 villes en FM : Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Strasbourg, Monaco-Nice, Lille, Nantes, Rennes, Orléans, Bordeaux, Nancy, Montpellier et en Europe à Genève, Lausanne, Luxembourg-Ville et Sarrebrück.La Maison FG est aujourd’hui le 8e éditeur français de programmes audio-digitaux avec un bouquet de 40 radios et playlists qui présentent "les esthétiques majeures des musiques électroniques".