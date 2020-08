MIKL de retour sur Fun Radio Belgique

De 20h à 22h, MIKL sera accompagné de Lorenza et Amina pour "Love in Fun". Une émission qui ne pourrait pas exister sans un regard critique professionnel, celui de Christian Spitz alias "Le Doc". Ensemble dans cette émission, ils traiteront des sujets de société et surtout tous les sujets tabous, où les auditeurs pourront ouvertement parler de ce qu’ils ont sur le cœur.

En deuxième partie de soirée, de 22h à 1h, MIKL restera entouré des filles pour "MIKL no Limit", le moment parfait pour détendre l’atmosphère et proposer une libre antenne. Trois heures de bonne humeur durant lesquelles l’équipe divertira les auditeurs avec comme mots d’ordre : "Les seules limites que vous ayez sont celles que vous vous imposez".