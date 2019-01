M Radio revient dans la 126 000 Radio

Ce matin, après la publication de la 126 000 Radio de Médiamétrie, M Radio se félicite des audiences notamment pour "Le Grand Réveil" avec Alexandre Devoise et Tiffany qui réalise une progression de 38 000 nouveaux auditeurs.Un record depuis 4 ans. Succès également pour la nouvelle émission "En Attendant Midi" avec David Lantin entre 9h et 12h qui voit son Quart d’Heure Moyen augmenter de 76% sur 1 an. Vincent Cerutti, qui est arrivé en septembre aux commandes de l'émission "Vincent Cerutti & Vous" de 16h/20h enregistre également une progression de 54 %. Succès enfin pour Sophie Davant qui propose des entretiens avec ses invités tous les samedis entre 12h et 13h. Ce sont 41 000 nouveaux auditeurs qui sont à l’écoute de l’émission "Ravie de vous rencontrer".