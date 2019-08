M Radio : arrivée de Jérôme Anthony, départ de Vincent Cerutti

Le jeu des chaises musicales. Après le départ d'Alexandre Devoise de la matinale de M Radio vers Chérie FM, David Lantin, animateur du 9h/12h la saison passée, a repris la tranche 6h/9h rebaptisée "M Radio Réveil".

Du coup, la station 100 % chansons françaises a recruté Jérôme Anthony pour animer "En Attendant Midi" entre 9h et 12h. Jérôme Anthony est animateur sur les chaînes du Groupe M6 depuis 2004, notamment W9. Il connaît bien la radio pour avoir officié sur l'antenne locale Fun Radio à Nancy et avoir occupé le fauteuil de joker de Vincent Perrot dans l'émission "Stop ou Encore" sur RTL cet été. Changement également sur les après-midis, puisque Vincent Cerutti quitte la station après une seule saison. Il est remplacé par Paul Duclair en direct entre 16h et 20h.