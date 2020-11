Louis Bodin en direct depuis la Podcast & Radio House

"Quand la météo nous apprend à réfléchir sur notre terre". Voilà pour le thème de cette soirée à suivre en direct sur Youtube et sur Facebook. Vous pourrez poser vos questions à Louis Bodin (en cliquant ICI ) qui y répondra à partir de 20h30. À suivre également sur RGB qui émet ses programmes sur 94.3 à et autour de Brive.Rappelons que la Podcast & Radio House est unique dans le Sud-Ouest de la France. Implantée dans le centre-ville de Brive-la-Gaillarde, elle est développée par les Éditons HF . Il s'agit d'un espace dédié au secteur de l'audio, de la radio et du podcast. Elle réunit dans un espace de 200 m2 des studios de radio et de podcast, des cabines speaks et toute l'infrastructure pour développer ses projets liés à l'audio digital.