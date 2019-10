Lille : Fun Radio lance sa tournée "Party Fun Live"

Party Fun Live, est le premier événement dance/électro organisé par Fun Radio, qui part à la rencontre de ses auditeurs dans toute la France, tout au long de l’année. Diffusé en direct depuis le Chapitô à Lille, JB et Alex Wat animeront et mixeront "Le Before Party Fun" de 19h à 20h.

1 200 auditeurs peuvent dès à présent retirer leur invitation gratuite sur le site web de Fun Radio pour assister à cette fête de 19h à minuit.