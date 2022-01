M6 Publicité et Harris Interactive ont dévoilé une étude dénommée " Visual Transfer TV-radio : les supers-pouvoirs du son dans la publicité ". Les deux acteurs de la publicité démontrent les bénéfices pour les marques d’utiliser une mécanique créative commune en TV et en radio. Le "Visual Transfer" est une mécanique créative consistant à utiliser des éléments sonores similaires dans une campagne déclinée en TV et en radio afin de maximiser son impact et sa mémorisation. L’étude mesure comment le "Visual Transfer" impacte positivement l’efficacité des campagnes sur les items de mémorisation, d’attribution et d’émergence.Selon les résultats, les campagnes radio utilisant les mêmes éléments sonores que leur déclinaison TV permettent une réactivation du souvenir du spot TV mesurée à +19% grâce au pouvoir d’évocation de la radio.