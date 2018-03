Les secrets de la Radio du Salon du Radio 2018

Située au centre de l'Espace Charlie Parker à la Grande Halle de la Villette, La Radio du Salon de la Radio est chaque année, l'attraction phare du Salon de la Radio. Les visiteurs peuvent y accéder et dialoguer avec les personnels techniques qui répondent à toutes leurs questions. Une occasion donc de voir de très près, tous les ans, comment fonctionne cette création technique temporaire qui mélange sons et images, interaction et diffusion numérique.

La Lettre Pro de la Radio vous propose aujourd'hui de découvrir ci-dessous l'envers du décor et l'aspect technique de cette technique qui fournit, tous les ans, un contenu exclusif à une radio éphémère diffusée via le DAB+ sur toute l'Île-de-France.