Les radios privées demandent le plafonnement des ressources publicitaires de Radio France

À l’occasion de la négociation des contrats d’objectifs et de moyens définissant les missions et la trajectoire budgétaire de l'audiovisuel public jusqu'en 2028, les radios privées, nationales et locales demandent un plafonnement de l’ensemble des ressources publicitaires de Radio France.

Elles sont en effet vivement préoccupées face à l’éventualité d’une reconduction du dispositif actuel d’accès de Radio France aux ressources publicitaires qui ne plafonne que les recettes commerciales à l’antenne, voire de la suppression de la limitation actuelle en valeur à 42M€ par an.