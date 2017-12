Les radios de la RTBF sur leur 31

Durant les fêtes de fin d’année, Classic 21 proposera à ses auditeurs des émissions interactives élaborées à partir de leurs propositions musicales et un Best Of des sorties de l’année. Ce sera aussi l’occasion de diffuser les meilleurs concerts, show cases et sessions 2017 avec notamment ceux de Sting, d’Indochine ou de Texas...Lors des fêtes de fin d’année, Delphine Ysaye sera à l’écoute des auditeurs également en semaine avec l’émission interactive Come Together, habituellement le samedi en saison. Par ailleurs, la station belge veut offrir des "réveillons chaleureux et pétillants" avec une soirée aux côtés de BJ Scott le soir de Noël et un réveillon de Nouvel An en compagnie de Marc Ysaye.