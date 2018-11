Les radios RTBF inaccessibles sur les enceintes Bose

"Bose a fait le choix cette semaine de passer aux services de TuneIn (précédemment vTuner) pour son application mobile et ses enceintes. Un choix qui a des conséquences importantes pour nos auditeurs puisque les radios de la RTBF ne sont plus disponibles sur les systèmes Bose. Le problème touche aussi de nombreuses autres radios en Belgique. La RTBF met tout en œuvre avec le fabricant pour apporter une solution le plus rapidement possible" peut-on lire sur le site de Classic 21 , une des radios de la RTBF en Belgique. "Dans l'attente de la résolution du problème chez Bose, est possible d'écouter les radios de la RTBF via diffusion en Bluetooth/Airplay depuis un smartphone/tablette avec l'application RadioPlayer". La RTBF conseille également les auditeurs à contacter le service clients Bose.