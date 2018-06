Les programmes de RFI en mandingue disponibles en FM au Sénégal

RFI en mandingue est également disponible au Sénégal sur ma.rfi.fr et sur les applications mobiles, via satellite (SES 5), par ondes courtes (de 8h à 8h30 TU sur la fréquence 15455 kHz, bande 19m, et de 12h à 12h30 TU, actuellement sur la fréquence 13730 kHz, bande 22m) ainsi que via des radios partenaires. RFI en mandingue, aux côtés du français, continue ainsi d’élargir son auditoire et poursuit son développement en Afrique de l’Ouest où cette langue compte 40 millions de locuteurs.

Rappelons que RFI compte déjà 9 émetteurs FM (Bakel, Dakar Kaolack, Mbacké, Richard Toll, Saint Louis, Tambacounda, Thiès et Ziguinchor) ainsi que 36 radios partenaires diffusant ses programmes.