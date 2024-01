Les podcasts de RFI et MCD disponibles sur YouScribe

Avec plus d’un million de livres, de livres audios, de titres de presse et documents numériques éducatifs figurant à son catalogue, et plus de 1.5 million d’abonnés, YouScribe est la plus grande bibliothèque numérique présente sur le continent africain. Plus de 3 000 éditeurs du continent africain et internationaux ont apporté leurs catalogues. L’offre existe en 3 langues (français, anglais, arabe). L’entreprise a été distinguée par plusieurs prix dont le Challenge Digital Africa, organisé par l’AFD (Agence française de développement), la French Tech et Bpifrance. YouScribe est présente dans plus de 12 pays et associe les acteurs culturels locaux (éditeurs, auteurs, acteurs publics). Des dizaines d’écoles et d’universités proposent des accès à la bibliothèque numérique en streaming pour que chaque mobile puisse devenir une bibliothèque de poche.