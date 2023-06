Les nouvelles radios nées du DAB+ (5/12) €

Créée en 2016 par Laurent Brochet, Pitchoun est bien plus qu’une radio. Ce groupe plurimédia (radio, télévision, Web, évènementiel) s’adresse à l’enfant (4-12 ans) et plus largement à la famille, autour d’une thématique musicale et pédagogique. Pitchoun Médias développe tout un univers autour d’un contenu ludo-éducatif autour d’une promesse devenue son slogan : découvrir, apprendre et s'amuser. Ne cachant pas ses ambitions nationales, Radio Pitchoun s’est fortement développée ces dernières années sur le DAB+. Elle est actuellement disponible dans 29 des plus grandes agglomérations de France : Paris et Île-de-France, Tours, Orléans, Poitiers, Strasbourg, Nantes, La Roche-sur-Yon, La Rochelle, Dijon, Lyon, Mâcon, Annemasse, Chambéry, Grenoble, Saint-Étienne, Bordeaux, Arcachon, Nîmes, Avignon, Toulouse, Marseille, Toulon, Nice, Monaco, Amiens, Calais, Boulogne-sur-Mer, Rouen, Caen et Limoges.