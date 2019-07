Les hits du monde entier sont sur All World Hits

Le concept d'All World Hits est à la fois très simple et très original. L'objectif imaginé par Inna, jeune productrice de radio digitale basée dans la Drôme (26), est tout simplement de ne diffuser que des tubes qui cartonnent dans leur pays. "Je trouvais dommage qu’aucune radio ne rassemble des tubes de tous les pays, anciens comme récents. All World Hits permet de partager des hits anciens et récents venant de différents pays, raconte cette passionnée de 28 ans. Les auditeurs découvrent une musique différente mais qui a du succès quelque part sur la planète".