Les grandes voix de la radio racontées dans un livre

Vous connaissiez « Les Enfants de la Télé », la fameuse émission créée par Arthur et animée par Laurent Ruquier. Place maintenant à la version radio… en livre. Qui mieux que Danielle Moreau, l’une des figures des stations périphériques depuis les années 70, passée par Europe 1, RTL et France Inter, pour réunir des dizaines de grandes voix d’hier et d’aujourd’hui autour d’un ouvrage témoignages ? Stéphane Bern, Jean-Pierre Foucault, Laurent Boyer, Marc-Olivier Fogiel et Patrick Sabatier, entre autres, sont tous des enfants de la radio avec un point commun : des passionnés qui rêvaient déjà très jeunes d'en faire leur métier.