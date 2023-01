Les genres de podcasts les plus appréciés aux États-Unis

Rappelons que selon l'étude Women's Podcast Report d'Edison Research et SXM Media publiée, 35% des femmes américaines ont écouté un podcast au cours du mois dernier. Elles représentent désormais 48% de l'audience mensuelle des podcasts aux États-Unis (lire ICI ). Rappelons aussi que SXM Media, Spotify et iHeartRadio occupaient respectivement les trois premières places du Top 10 des réseaux de podcasts aux États-Unis (lire ICI ).Enfin, notons l'ascension constante de la portée du podcast aux États-Unis En 2014, première année de l'enquête Share of Ear, les podcasts avaient atteint 5% des personnes âgées de 13 ans et plus aux États-Unis. D'après les données les plus récentes, au 3e trimestre 2022, les podcasts atteignent désormais 18% des Américains soit une augmentation de 20% au cours de l'année écoulée (lire ICI ).