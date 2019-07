Les émetteurs DAB+ sont allumés en Loire-Atlantique

La RNT, cela fait 10 ans que l’on en parle en Loire-Atlantique. Développée à titre expérimental de 2012 à 2017, cette technologie a notamment été portée par le FRAP (Fédération des Radios Associatives en Pays-de-la-Loire) qui fut un des promoteurs et des prescripteurs de cette norme de diffusion numérique par voie hertzienne. Naturellement, tout débouche aujourd'hui sur l'activation des émetteurs, depuis ce 2 juillet. À terme 39 radios seront disponible sur Nantes, 26 sur La-Roche-sur-Yon et 26 sur Saint-Nazaire. Le paysage radiophonique s’enrichit ainsi de 41 radios dont 9 radios membres de la FRAP (Alternantes, Euradio, Graffiti Urban Radio, NTI, Jet FM, Prun’, Radio Atlantis FM, SUN, et Radio Fidélité). À cette liste s’ajoute Radio Kerne, située dans le Finistère.