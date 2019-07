RadioTour 2019 : rendez-vous à Nantes ce 4 juillet

Nicolas Curien (CSA) et Jean-Eric Valli (Indés Radios) sont également attendus à ce RadioTour. Les représentants de WinMedia, Mediatic Conseils, CreaCast, Wordlcast System, Roberts Radio Limited, HyperWorld, Broadcast-associés, Médiématrie, BMG Production Music et de plsueirs CTA participeront à cette journée.Rappelons que du 5 juin au 3 décembre, l'équipe du Salon de la Radio et de l'Audio Digital prend la route et fait étape aux quatre coins de France grâce au RadioTour 2019. Six dates et six villes pour des journées de conférences gratuites et de rencontres réunissant les professionnels pour comprendre, découvrir et trouver des solutions concrètes répondant aux enjeux de la radio d'aujourd'hui et de demain.Programme complet et inscriptions : ICI