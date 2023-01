Les consommateurs passent plus de 5 heures par jour sur leur mobile

Les dépenses pour les autres applications (hors-jeux) ont augmenté de 6% par rapport à l'année précédente pour atteindre 58 milliards de dollars, en grande partie grâce aux abonnements et aux achats dans les domaines de l'OTT, des rencontres et des vidéos courtes. Les téléchargements ont augmenté de 13% par rapport à l'année précédente pour atteindre 165 milliards.

Enfin, la reprise des voyages et l'intérêt pour l'apprentissage des langues permettent de gagner des parts de marché malgré le resserrement des cordons de la bourse. Des applications telles que Booking.com, Airbnb et Duolingo ont connu une croissance.