Les castings The Voice au Mans et à Blois sont de retour avec Sweet FM

Plus de 400 interprètes ont fait acte de candidature et une soixantaine ont été présélectionnés par Sweet FM, tous très différents mais avec un talent indéniable. Certains se surpasseront, certains céderont au stress mais tous se souviendront de cette fabuleuse expérience. Le prochain gagnant du télé-crochet le plus suivi de France se trouve peut-être parmi les inscrits. Les candidats de moins de 16 ans seront auditionnés pour The Voice Kids, les plus de 16 ans pour The Voice.